В армии Украины распространена практика сжигания тел погибших военных, чтобы скрыть их гибель и не производить выплаты их семьям. Об этом сообщил украинский пограничник, попавший в плен, его слова привело РИА Новости.

Украинец сдался в плен вместе со своими сослуживцами на приграничной территории с Белгородской областью. По его утверждению, ВСУ несут большие потери.

«Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные. Сжигают трупы, чтобы не платить выплаты семьям погибших», — указал он.

Тела иностранных наемников также подвергаются кремации, чтобы скрыть их присутствие на украинской территории.

Ранее пресса сообщала об обмене пленными, который произошел между Россией и Украиной в формате 25 на 25. Полученные в результате обмена россияне были переправлены в Белоруссию, где им начали оказывать медицинскую и психологическую помощь.