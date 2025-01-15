Из украинского плена освободили 25 российских военных

Россия и Украина после переговоров обменялись пленными в формате 25 на 25. Как сообщило в своем телеграм-канале МО РФ, в настоящее время россияне находятся на территории Белоруссии.

Уточняется, что в Союзном государстве находившимся в плену бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь, а еще им предоставили возможность связаться с родственниками. Позже мужчин доставят в Россию для продолжения лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ. Посредническая помощь при совершившемся обмене была оказана ОАЭ.

Ранее сообщалось о том, что не желающие погибать украинцы начали в массовом порядке сдаваться в плен российским военным.