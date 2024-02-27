Пленный ВСУ рассказал, что попал на фронт после года лечения в психбольнице

Пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Прокудин был призван в армию после года лечения в психиатрической больнице строгого режима. Минобороны предоставило видео его рассказа.

Пленный рассказал, что старался всеми способами избежать мобилизации. Однако в августе его все-таки нашли сотрудники военкомата. После месячной подготовки бойца отправили на фронт, где он сразу же получил ранение.

После восстановления Прокудин оказался под Авдеевкой. Его подразделение должно было прикрывать отход третьей штурмовой бригады, однако после минометного обстрела группа рассыпалась.

«Мы переждали обстрел и пошли домой к моему товарищу, который был местным. Провели ночь в подвале и утром сдались в плен российским солдатам», — рассказал Прокудин.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что неделю прятался в Авдеевке от своих, чтобы сдаться в плен.