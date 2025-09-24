Пляжи Геленджика опустели: город закрыл выход в море из-за угрозы безэкипажных катеров

Власти Геленджика ввели запрет на выход в море для всех плавательных средств и рекомендовали гражданам покинуть пляжи. Причиной стала угроза атаки безэкипажных катеров, ранее замеченных у побережья Туапсе.

Решение было озвучено главой городской администрации Алексеем Богодистовым через официальный Telegram-канал. Такая мера стала частью цепочки тревожных событий в Краснодарском крае. Ранее в тот же день аналогичное предупреждение поступило от властей Туапсинского округа, где в акватории Черного моря были зафиксированы подозрительные беспилотные катера.

Ситуация усугубляется тем, что 24 сентября Новороссийск подвергся атаке украинских дронов. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, удары пришлись по центральной части города, повредив пять жилых домов и гостиницу. В результате инцидента пострадали пять человек, двое из которых скончались. Эти события вынуждают власти курортных городов действовать на опережение, вводя жесткие ограничительные меры для обеспечения безопасности жителей и туристов в условиях сохраняющейся угрозы с моря.

