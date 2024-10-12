Плохая погода не дает возможности эвакуировать тела погибших в Непале российских альпинистов

Непогода, царящая в горах Непала второй день, не дает возможности забрать тела пятерых российских альпинистов, погибших при покорении горы Дхаулагири. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее на этой неделе эвакуация была невозможна из-за нерешенных организационных вопросов и низкой облачности, а также обнаружилось, что на вертолете приблизиться к месту нахождения тел невозможно.

Уточняется, что завтра прогнозируется хорошая погода.

Напомним, что Дхаулагири является седьмой вершиной Земли и находится в Гималаях в центральной части Непала. Средства по страховке позволяют лишь спустить погибших с высоты 6,8 тыс. метров в базовый лагерь, а доставка тел в Катманду и оттуда в Москву требует еще дополнительно около 100 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что на Эвересте нашли останки погибшего сто лет назад альпиниста.