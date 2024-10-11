На Эвересте нашли останки погибшего сто лет назад альпиниста

На склонах Эвереста найдены фрагменты останков, которые могут принадлежать британскому альпинисту Эндрю Ирвину, пропавшему без вести 100 лет назад.

Об этом сообщает журнал National Geographic, чья команда принимала участие в исследовании. По данным издания, останки были обнаружены на леднике Ронгбук.

Среди найденных предметов — ботинок и фрагмент ноги. Особое внимание исследователей привлек носок с красной этикеткой, на которой вышито имя «А. К. Ирвин». В настоящее время ведутся генетические исследования для подтверждения принадлежности останков альпинисту, в сотрудничестве с родственниками Ирвина.

Эндрю Ирвин пропал в 1924 году во время попытки покорить Эверест вместе с напарником Джорджем Мэллори. До сих пор неясно, удалось ли им достичь вершины до трагического исхода. Найденные останки могут пролить свет на детали этой экспедиции, которая остаётся одной из самых загадочных в истории альпинизма.

Напомним, что тело Мэллори было обнаружено в 1999 году, однако это не помогло исследователям восстановить события того дня. Некоторые эксперты полагают, что Ирвин и Мэллори могли достичь вершины, но доказательств этому пока нет. Одной из главных целей дальнейших поисков остаётся камера, которая была при Ирвине. Ее снимки могли бы дать ответ на вопрос, действительно ли альпинисты первыми покорили Эверест.

Ранее стало известно о том, что пять альпинистов из РФ погибли в Непале при восхождении на гору.