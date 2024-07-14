Площадь лесного пожара под Новороссийском стремительно увеличивается из-за ветра

В районе хутора Дюрсо под Новороссийском разгорелся бурный лесной пожар, площадь которого растет из-за ветреной погоды. Подробности передает МЧС России.

Сотни спасателей и 50 единиц спецтехники пытаются потушить лесной пожар, который разрастается с каждой минутой. Площадь возгорания стремительно возросла с 20 до 28 и 32 гектаров. Огонь распространился на труднодоступные местности, там работает наземная группировка МЧС России.

Буйство стихии пытаются унять даже с воздуха: курирует спасательный вертолет. Пока тушение продолжается.

Отметим, что туристов эвакуировали с ближайших от места ЧП баз отдыха, также не рекомендовали приезжим и местным отправляться в места около территорий пожара.

Ранее сообщалось, что клуб сгорел дотла в подмосковном Солнечногорске.