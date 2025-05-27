Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила тысячу гектаров

В Иркутской области горят более тысячи гектаров леса. Число возгораний на сегодняшний день составляет 17. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Издание сослалось на информацию, полученную от правительства Иркутской области. Судя по ней, за минувшие сутки было потушено 15 природных пожаров. Сейчас продолжается борьба за ликвидацию еще 17 пожаров.

«Общая площадь возгораний — 1038,5 га», — указали журналистам.

По данным властей, больше всех пострадал Усть-Удинский район, там сейчас тушат четыре пожара. В Жигаловском и Киренском округах тушат по три возгорания, еще по два стараются ликвидировать в Казачинско-Ленском и Нижнеудинском районах. В Катангском и Осинском районах, а также в Качугском округе до сих пор не потушены по одному очагу пламени. Семь из этих пожаров уже удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на турецком курорте в Измире и вызвал тревогу среди местных жителей и туристов. Изначально пламя вспыхнуло в сельскохозяйственных угодьях и затем стало угрожать окружающей природной зоне. Осложняет ситуацию ветер, порывы которого могут разнести огонь дальше — на соседний лес и близлежащие населенные пункты, которые уже накрыло густым и едким дымом.