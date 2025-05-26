В Турции крупный пожар на популярном курорте тушат с помощью вертолетов

Крупный пожар вспыхнул на турецком курорте в Измире и вызвал тревогу среди местных жителей и туристов, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на одном из популярных туристических мест Турции, где огонь охватил сельскохозяйственные угодья и начал угрожать окружающей природной зоне.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы семь воздушных судов, среди которых пожарный вертолет, осуществляющий сброс воды на очаги возгорания.

Причиной пожара, предположительно, стали сельскохозяйственные работы или природные факторы. Осложняет ситуацию ветер, порывы которого могут разнести огонь дальше — на соседний лес и близлежащие населенные пункты, которые уже накрыло густым и едким дымом.

Специалисты работают в оперативном режиме, чтобы предотвратить расширение пожара и защитить природные территории от уничтожения.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Турции российскую туристку госпитализировали из пятизвездочного отеля из-за «подвальных» условий.