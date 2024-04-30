Пожар на промышленном предприятии в Подмосковье локализован

Пожар на территории промышленного предприятия в поселке Агрохим Раменского округа Подмосковья локализован, сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте сейчас работают около семидесяти спасателей и свыше двадцати единиц техники. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области, причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Выяснение всех обстоятельств случившегося контролирует Раменская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что во время пожара в Раменском из горящего здания эвакуировались тридцать человек.