Площадь пожара на складе с краской в Подмосковье выросла до трех тысяч «квадратов»

Площадь пожара на сладе с лакокрасочными изделиями в Богородском округе выросла до трех тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания, указали в ведомстве. Сейчас на месте работают сто тридцать спасателей и почти сорок единиц техники. К ликвидации возгорания также привлечены два вертолета.

Пожар начался рано утром в понедельник. Информация о пострадавших не поступала. По данным местных властей, помещение, где произошло возгорание, находится в аренде.