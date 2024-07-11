Площадь пожара в производственно-складском здании на улице Некрасова в Химках увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, передает SHOT .

Как сообщает издание, спасатели усиливают группировку, готовится вертолет для тушения. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в МЧС сообщали, что огонь распространился на площади две тысячи «квадратов». В здании цеха по производству керамической плитки частично обрушилась кровля. Возгорание началось именно с нее.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура.