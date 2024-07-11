Площадь пожара на складе в Химках увеличилась до 5 тысяч квадратных метров — СМИ
SHOT: площадь пожара на складе в Химках увеличилась до 5 тысяч квадратных метров
Фото: [t.me/mchs_official]
Площадь пожара в производственно-складском здании на улице Некрасова в Химках увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, передает SHOT.
Как сообщает издание, спасатели усиливают группировку, готовится вертолет для тушения. Официально эта информация не подтверждена.
Ранее в МЧС сообщали, что огонь распространился на площади две тысячи «квадратов». В здании цеха по производству керамической плитки частично обрушилась кровля. Возгорание началось именно с нее.
Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура.