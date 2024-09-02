Площадь пожара на территории бывшего завода «Зингер» в Подмосковье составила 1,2 тыс. «квадратов»

Свыше девяносто человек тушили крупный пожар на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось накануне около трех часов дня. Сначала произошло задымление на четвертом этаже здания, затем огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м.

К тушению привлекали почти тридцать единиц техники. В результате пожара никто из людей не пострадал.

Ранее в подмосковной Черноголовке потушили торфяной пожар.