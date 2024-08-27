Торфяной пожар потушили в Черноголовке

Все произошло недалеко от садового товарищества «Лесная поляна». Огонь распространился на площади пятнадцать квадратных метров. Пострадало два дерева.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета. На ликвидацию последствий понадобилось около двух часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе торфяники занимают 250 тысяч гектаров.