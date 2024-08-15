Площадь пожара в производственном здании в Люберцах увеличилась до двух тысяч «квадратов»
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Площадь пожара в производственном здании в подмосковных Люберцах выросла до двух тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
К тушению привлекли восемьдесят человек и двадцать четыре единиц техники, в том числе авиацию — вертолет КА-32 Московского авиационного центра.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что при пожаре в коттедже под Истрой пострадали двое подростков. Несовершеннолетних госпитализировали с ожогами.