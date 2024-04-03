По Белгородской области ВСУ выпустили почти четыре десятка снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, сколько ударов нанесли украинцы по территории региона за прошедшие сутки, то есть, 2 апреля.

По данным главы Белгородской области, украинцы выпустили по региону 42 снаряда, пытались совершить атаку при помощи пяти дронов-камикадзе, а также сбросили пять взрывчаток с БПЛА. В результате атак пострадал один человек – мирный житель села Цаповка, где в результате атаки БПЛА было сброшено взрывное устройство, в целом зафиксированы повреждения в 20 домах, 14 транспортных средствах, четырех многоквартирных домах.

Так по селу Журавлевка, что в Белгородском районе, противник выпустил 10 артснарядов и дрон-камикадзе, а в Щетиновке беспилотник сбросил взрывчатку. Нехотеевка попала под артобстрел со стороны Украины. Дроны-камикадзе были запущены Валуйский округ, а минометный обстрел пришелся на окраину села Староселье, что в Краснояружском районе. Грайворонский округ, расположенный максимально близко к границе, продолжает регулярно обстреливаться.