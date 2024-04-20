По факту убийства предпринимателя в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело

Следователем следственного отдела в Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружием (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что сегодня в Балашихе у подъезда многоэтажного жилого дома прохожими обнаружено тело местного предпринимателя 1963 года рождения с огнестрельным ранением.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению.

Ранее стало известно, что подмосковные росгвардейцы задержали жителя Саратовской области, который устроил поножовщину в гостинице.