«По грязи не едет»: российские специалисты назвали главный недостаток БМП «Мардер»

Главным недостатком техники военнослужащий назвал ее низкую проходимость.

«Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — поделился впечатлениями боец.

На прошлой неделе российские бойцы на Авдеевском направлении сумели эвакуировать оставленный украинцами «Мардер» с поля боя. Это была сложная многоэтапная операция, так как ВСУ пытались подорвать машину, чтобы она не досталась россиянам в качестве трофея. При этом БМП была практически в идеальном состоянии, на ходу, в ней наличествовали практически все блоки управления и элементы компоновки.