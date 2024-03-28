По Харькову нанесли уже четвертый удар всего за одну ночь

В Харькове раздался уже четвертый взрыв всего за одну прошедшую ночь. Об этом сообщило телевидение «Общественное».

Воздушная тревога в городе была объявлена в 00.26. Тогда на территории населенного пункта раздался первый взрыв. Все последующие гремели с заметным разрывом во времени друг от друга.

«Второй взрыв в Харькове», - позже сообщил этот телеканал в Telegram.

Через некоторое время было объявлено о третьем, а атем и о и четвертом взрывах. Помимо этого, взрывы затронули и Днепропетровск, он также попал под удар этой ночью.

Ранее про ситуацию в Харькове рассказало французское издание Express. По его утверждению, город погрузился во мрак. Он полностью обесточен, ракеты и беспилотники ВС РФ повредили объекты генерации электроэнергии.