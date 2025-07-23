Развожаев: в результате атаки БПЛА ВСУ на Севастополь обошлось без пострадавших

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Севастополе фрагменты упали на побережье пляжа и на территорию образовательного учреждения в Каче, о чем проинформировал в своем Телеграм-канале глава субъекта РФ Михаил Развожаев.

Он сообщил, что причиной задымления, наблюдаемого в северной части, стало возгорание травы, возникшее из-за падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов. Пожар был оперативно потушен, и в настоящее время нет риска его распространения.

«Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача», — написал Развожаев.

Глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не получил травм. В настоящее время на месте работают сотрудники специальных служб.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Ростова-на-Дону и Таганрога произошли взрывы. По сообщениям местных жителей, они слышали шум от летательных аппаратов, которые двигались на небольшой высоте.