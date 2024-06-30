По меньшей мере 18 человек погибли из-за серии взрывов в Нигерии

Минимум 18 человек погибли в результате серии взрывов, которые произошли в Нигерии. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата Борно. Уточняется, что минимум 48 человек получили ранения.

Местное издание Punch сообщило, что после свадебного мероприятия в Борно взорвалась бомба, в результате чего погибли шесть человек. Еще 15 — пострадали.

Как рассказали в управлении по ЧС, первый взрыв произошел около 17:00 по московскому времени во время свадебной вечеринки. Второй — произошел спустя несколько минут в местной больнице Гвоза. В действие бомбу привел террорист-смертник.

Нигерия расположена в Западной Африке. Население страны многонационально и многоязычно. Экономика Нигерии является одной из крупнейших в Африке, но страна также сталкивается с проблемами, такими как неравенство, коррупция и конфликты.

В марте нигерийская пресса сообщала, что бандиты похитили около 200 школьников из центрального штата Нигерии Кадуна.

Ранее мы сообщали, что неизвестные подожгли автомобили военных в Харьковской области и Одессе.