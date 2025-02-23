По объектам на Украине выпустили рекордное количество дронов

За ночь 23 февраля ВС России выпустили рекордное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам ВСУ. Об этом заявил военкор Юрий Котенок.

Более 260 дронов типа «Герань» ударили по разным целям на Украине. По словам военкора, взрывы фиксировали в нескольких областях страны. Удары пришлись на военные и другие структурные объекты, необходимые для обеспечения ВСУ.

Тем временем «Военкоры Русской Весны» сообщили, что свыше 138 дронов сбили в 13 областях Украины, однако 119 БПЛА пропали с радаров. Отметили, что системы ПВО НАТО не смогли перехватить российские «Искандеры». Удары запечатлели на видео. Ролик опубликован на канале «Донбасский партизан».