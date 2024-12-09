Правительство Курской области официально сложило свои полномочия

Согласно уставу и законодательству Курской области, правительство региона официально ушло в отставку. Несмотря на это, оно будет выполнять свои обязанности до появления нового состава администрации. Об этом сообщили в телеграм-канале курской администрации.

Заместители губернатора и председатель правительства области, а также все министры региона теперь временно исполняют свои обязанности. В таком статусе они будут действовать до завершения выборов губернатора Курской области.

Этот же порядок сохранится для советников и помощников губернатора, а также большинства заместителей министров.

Кроме того, утром 9 декабря временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн провел первое оперативное совещание. Он сообщил, что будет организовывать открытые онлайн-заседания правительства региона, которые ранее не проводились в таком формате.

Хинштейн добавил, что работа его команды пройдет в режиме кризисного управления, и выразил готовность принять заявления об уходе от тех, кто не сможет работать в столь интенсивном темпе. Он подчеркнул, что не собирается критиковать прежнее руководство региона.

Ранее назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области по указу президента России Владимира Путина Александр Хинштейн заявил, что решил оставаться на ночь в своем кабинете из-за нехватки времени.