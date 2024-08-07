По сети разошлось фейковое видео обращения главы Курской области Смирнова

В интернете появилось поддельное видеообращение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В этом ролике глава региона призывает мужчин записываться в ополчение. Администрация региона уже назвала в своем телеграм-канале этот призыв дипфейком.

Представители областного правительства признали, что часть того видео, на котором временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Сергей Смирнов собирает мужчин для записи в ополчение, является подлинной. Изображение для этого видео было взято из другого обращения, а затем уже на него с помощью нейросетей наложили новую аудиодорожку.

«Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!» - предупредили местных жителей.

Администрация также назвала эту подделку фейком, созданным в ЦИПсО.

Ранее сообщалось, что во время попытки вторжения украинских боевиков в Курскую область получили ранения шестеро детей. Трое из них принадлежат к одной семье.