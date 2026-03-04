По всей России 4 марта сработают системы оповещения

МЧС России предупредило о масштабной плановой проверке систем оповещения, которая пройдет по всей стране, сообщил телеканал НТВ.

Первые сигналы должны были прозвучать 4 марта в 10:30 мск во всех регионах страны. Длительность проверки — около 20 минут.

Специалисты проверят готовность технических средств к работе в случае реальной угрозы. Будут задействованы уличные громкоговорители, сирены, а также специализированные устройства для трансляции предупреждений. Одновременно с этим сообщения о проверке появятся в теле- и радиоэфире на общедоступных каналах.

Жителей российских регионов просят сохранять спокойствие и не паниковать. Услышав звук сирены, достаточно включить любой доступный телеканал или радиостанцию и прослушать информационное сообщение. Никаких действий от граждан не требуется — это всего лишь тренировка.

Подобные проверки проводятся регулярно. Предыдущая прошла в октябре 2025 года. Основная цель — обеспечить бесперебойную работу систем оповещения и готовность служб к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

