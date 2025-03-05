По всей России взвоют сирены: 5 марта пройдет проверка систем оповещения МЧС

В рамках мероприятия, которое состоится 5 марта по всей территории Российской Федерации, будет проведена проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут задействованы электросирены и громкоговорители, а также произойдет замена эфира на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах.

Эту информацию предоставили органы власти и управления МЧС в регионах России.

Мероприятия запланированы на период с 10:00 до 11:00 по местному времени в каждом конкретном субъекте РФ.

В МЧС объяснили, что проведение всероссийского мероприятия необходимо для проверки работоспособности системы оповещения и повышения готовности региональных дежурных служб к возможным нестандартным и опасным ситуациям.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС установили причину пожара на уфимском НПЗ.