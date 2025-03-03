Специалисты МЧС установили причину пожара на уфимском НПЗ

Причиной пожара на Уфимском НПЗ мог стать сбой в технологическом процессе, сообщило региональное управление МЧС России.

На месте инцидента работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, занимающиеся установлением обстоятельств происшествия.

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе началось утром 3 марта, по предварительным данным, очагом возгорания стала печь горения. К 8:00 мск открытый огонь удалось потушить. По словам местных жителей, перед взрывом они слышали звук, напоминающий пролет беспилотников.

В тушении пожара участвовали 100 сотрудников пожарной службы и 28 единиц специальной техники. Мобильная химическая лаборатория Госкомитета по ЧС провела анализ воздуха в окрестностях НПЗ, который не выявил превышения допустимых концентраций вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 марта российские средства противовоздушной обороны успешно сбили семь беспилотников, принадлежащих Украине.