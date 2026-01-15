Почти 159 подростков: СК подвел итоги расследований диверсий на транспорте за три года

За последние три года в России к уголовной ответственности привлекли почти 160 подростков, причастных к диверсиям и террористическим преступлениям на транспорте. Такие данные привел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС , подчеркнув, что в зону риска попадают несовершеннолетние из самых разных социальных слоев.

Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что за три года межрегиональные следственные управления на транспорте расследовали дела, по итогам которых 159 несовершеннолетних были привлечены к уголовной ответственности. Все они, по данным следствия, участвовали в диверсиях и террористических актах на объектах транспортной инфраструктуры — железных дорогах, мостах, станциях и других ключевых объектах.

По словам Бастрыкина, анализ расследованных дел показывает, что единого «типичного портрета» подростка-диверсанта не существует. В ряде случаев речь идет о несовершеннолетних из неблагополучной социальной среды: неполные семьи, отсутствие устойчивых увлечений, ограниченный круг общения и глубокое погружение в интернет-пространство.

Такие подростки часто состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, легче поддаются чужому влиянию и склонны к асоциальному поведению.

При этом, как отметил глава СК, практика показывает и другую сторону проблемы. В ряде случаев к террористическим действиям привлекались подростки, выросшие в благополучных условиях, материально обеспеченные и окруженные вниманием со стороны родителей.

Это говорит о том, что уровень дохода семьи и внешне спокойная обстановка не всегда защищают несовершеннолетних от вовлечения в опасную деятельность.

Следственный комитет также фиксирует случаи, когда подростки действовали под влиянием ложной информации. Некоторые из них были уверены, что выполняют задания в интересах правоохранительных органов, и не осознавали противоправный характер своих действий.

По словам Бастрыкина, подобная дезинформация используется злоумышленниками для манипулирования несовершеннолетними и вовлечения их в преступления.

До этого сообщалось, что подростков для диверсий в РФ вербуют из-за границы.