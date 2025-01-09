Почти 180 тысяч жителей Лос-Анджелеса призвали эвакуироваться из-за разбушевавшихся пожаров

Почти 180 тыс. жителей Лос-Анджелеса получили предписание эвакуироваться в связи с разбушевавшимися лесными пожарами. Еще 200 тыс. человек находятся в зоне, где действует предупреждение о возможной эвакуации.

Он также отметил, что в охваченном пожарами Лос-Анджелеса появились мародеры. К настоящему моменту арестовали уже 20 человек. По словам шерифа, их число может расти.

В округе Лос-Анджелес в настоящее время бушует пять пожаров общей площадью 11,7 тыс. га. Пока удалось частично локализовать всего два из них. В результате пожара пострадало более 1 тыс. строений, в том числе и в престижных районах, где находится недвижимость знаменитых людей.

Ранее сообщалось о том, что пожар «Сансет» стал угрозой для знаменитых достопримечательностей США.