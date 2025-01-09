Пожар «Сансет» стал угрозой для знаменитых достопримечательностей США

Природная стихия добралась до знаменитых холмов в Голливуде. В связи с угрозой местных жителей и туристов эвакуируют во избежание опасности. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на иностранный источник.

В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, которые уже достигли живописных Голливудских Холмов. Пожар, получивший название «Сансет», вспыхнул в парке Ранон-Каньон, в непосредственной близости от знаменитого концертного зала Hollywood Bowl. Пламя приближается к знаковым местам города, находясь всего в километре от Аллеи славы.

Улицы в районе Китайского театра и музея мадам Тюссо заполнились машинами и звуками сирен, экстренные службы работают на пределе своих возможностей. Вертолеты, загруженные водой, кружат над городом, сбрасывая ее на участки, охваченные огнем.

Местные жители и туристы покидают свои номера в гостиницах, а зеваки, не упуская возможности, снимают происходящее на камеры. Пожар в Пасифик Палисейдс, который начался 7 января из-за сильного ветра и засухи, продолжает быстро распространяться. В настоящее время площадь возгорания превысила 60 кв. км.

По предварительным данным, более тысячи зданий пострадали от стихии, в основном это жилые дома. Около 130 тыс. человек оказались в зоне эвакуации, пять из них стали жертвами этого разрушительного пожара. В связи с критической ситуацией президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ранее стало известно, что номинантов на «Оскар» объявят 19 января из-за пожаров в Лос-Анджелесе.