Почти 20 домов сгорели в Брянской области после атаки БПЛА
Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе Брянскую область
Фото: [pxhere.com]
Вооруженные силы Украины снова атаковали Брянскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
Днем 16 апреля противник с помощью атак дронов атаковал населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи.
В результате дотла сгорели 18 домов мирных жителей. Повреждения получили здание школы и социально-культурного центра.
К счастью, никто не пострадал.
Брянская область уж неоднократно подвергалась атаке дронов ВСУ.
15 апреля с 20:00 до 20:50 дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области семь украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 апреля силы ПВО успешно нейтрализовали 115 украинских беспилотников авиационного типа.