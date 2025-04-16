Почти 20 домов сгорели в Брянской области после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины снова атаковали Брянскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Днем 16 апреля противник с помощью атак дронов атаковал населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи.

В результате дотла сгорели 18 домов мирных жителей. Повреждения получили здание школы и социально-культурного центра.

К счастью, никто не пострадал.

Брянская область уж неоднократно подвергалась атаке дронов ВСУ.

15 апреля с 20:00 до 20:50 дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области семь украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 апреля силы ПВО успешно нейтрализовали 115 украинских беспилотников авиационного типа.