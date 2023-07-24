Почти 2,4 миллиона цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье с начала года

Химки, Серпухов и Щелково стали лидерами среди округов Подмосковья по числу цифровых проверок детских игровых площадок, рассказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Ежедневно свыше 1,3 тысячи работников управляющих компаний осуществляют инспектирование по специальному чек-листу в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Представители УК проверяют на детских площадках чистоту, порядок, безопасность, наличие мусора и посторонних предметов. Результаты проверок направляются ответственным работникам местных администраций.

«С начала года выполнено уже почти 2,4 миллиона заданий», — рассказала министр.

Всего под цифровым контролем в Московской области находится свыше четырнадцати тысяч детских игровых площадок, уточнили в министерстве государственного управления, ИТ и связи региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и общественники обсудили развитие городского округа Домодедово.