Почти 250 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала месяца

За две недели в подмосковных лесах заблудились 245 человек, которые отправились на сбор грибов или ягод, но не смогли найти обратную дорогу, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза региона.

«Для того, чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов», — рассказал он.

За последние две недели люди терялись в лесах Подмосковья ежедневно, больше всего заблудившихся пришлось на выходные, а накануне найти дорогу домой не смогли свыше сорока человек, уточнил Филимонов. Больше всего потерявшихся с начала месяца было в лесничестве «Русский лес», а также в Ступинском, Истринском, Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах.

В Комитете лесного хозяйства Московской области призвали жителей региона при походе в лес всегда брать с собой полностью заряженный мобильный телефон, верхнюю одежду, перекус, воду, набор необходимых медикаментов и спички. Кроме того, нужно в обязательном порядке сообщить близким, куда вы направляетесь. Находясь в лесу, следует обращать внимание на ориентиры — тропы, наросты на деревьях, большие камни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда начнется второй этап благоустройства лесопарка в Электростали.