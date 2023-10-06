Почти 260 транспортных средств проверили в Котельниках на нарушение миграционного законодательства

Сотрудниками полиции провели в городском округе Котельники оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение незаконной миграции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Так, подмосковными Госавтоинспекторами проверено двести пятьдесят девять транспортных средств, в том числе такси и автобусы. За нарушение ПДД на водителей составлено почти сорок административных протоколов.

По итогам рейда было выявлено семь нелегальных мигрантов, которых привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. На каждого из мигрантов наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы нашей страны.

Ранее стало известно, что двум жителям Лыткарино предъявили обвинение в похищении мужчины на овощной базе.