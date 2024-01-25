Почти 300 граммов мефедрона нашли полицейские у водителя автомобиля в Балашихе

В Балашихе полицейские задержали водителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Во время дежурства инспекторы ДПС остановили транспортное средство для проверки документов. В ходе беседы правоохранители обратили внимание, что водитель сильно нервничает. После этого было решено досмотреть машину.

На переднем пассажирском сиденье полицейские обнаружили курительную трубку и полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза выяснила, что это был мефедрон. Его масса составила свыше 290 граммов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемую в мошенничестве. Женщина взяла у местного жителя свыше семидесяти тысяч рублей, пообещав ему получить водительские права без экзаменов.