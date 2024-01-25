В Подмосковье задержали мошенницу, предлагавшую получить водительские права без экзаменов

В Солнечногорске задержали 38-летнюю местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился 27-летний мужчина, он заявил, что отдал мошенникам свыше семидесяти тысяч рублей за помощь в получении водительских прав без обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГАИ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что у жителя Раменского обнаружили арсенал с оружием и патронами.