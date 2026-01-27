Почти 500 рязанцев обратились за помощью в травмпункт за неделю

За прошедшую неделю, с 19 по 25 января, амбулаторно-травматологический центр БСМП в Рязани оказал помощь 465 пациентам. Эта статистика наглядно показывает, насколько востребованной остается экстренная травматологическая помощь в зимний период. Об этом сообщает издание 7info.

Цифры раскрывают печальную специфику сезона: гололед и зимняя непогода становятся причиной травм, в основном не слишком тяжелых, но болезненных. Почти все обратившиеся получили травмы опорно-двигательного аппарата. Лидером по частоте стали переломы — 157 случаев, что неудивительно при падениях на льду. Чуть меньше, 153 человека, пришли с ушибами, а 86 пациентам диагностировали растяжения связок. Еще 19 человек потребовали помощь по поводу различных ран.

Такая нагрузка распределяется между медицинскими учреждениями города по территориальному принципу, чтобы избежать скопления людей и обеспечить быструю помощь. Травмпункт БСМП обслуживает жителей почти всех районов Рязани, за исключением Октябрьского, где работает городская больница № 11. Отдельные виды травм, например, повреждения глаз, принимает травмпункт областной клинической больницы имени Семашко. Детские травмы — компетенция областной детской больницы, а жители районов области должны обращаться в травмпункты по своему месту жительства.

Ранее сообщалось, что число травм в Крыму за праздники выросло вдвое из-за гололеда.