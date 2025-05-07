Почти 60 украинских дронов сбили над шестью регионами России

Вечером 6 мая силы ПВО уничтожили и перехватили над шестью регионами России 57 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

31 БПЛА сбили над Брянской областью, 14 — над Курской областью, 7 дронов сбили над Орловской областью. Два беспилотных летательных аппарата было уничтожено над Калужской областью, два — над Рязанской областью. Еще один БПЛА был ликвидирован над Крымом.

Ранее сообщалось о том, что вечером 6 мая над Тульской областью сбили несколько украинских БПЛА.