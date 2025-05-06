Над Тульской областью сбили несколько украинских БПЛА

Российские средства ПВО сбили несколько БПЛА со стороны Украины над воздушным пространством Тульской области. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ».

Украинскую атаку 6 мая фиксировали с 17.21 до 18.40 мск. Дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Четыре из них сбили над Тульской областью.

Губернатор региона Дмитрий Миляев предупредил жителей о возможных обломках на территории. Он призвал население к бдительности: нельзя приближаться к ним из-за вероятных взрывоопасных фрагментов и тайм-детонаторов. О подозрительных предметах следует сообщать в оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ с воздуха попытались атаковать Москву. Вражеские дроны успешно сбили.