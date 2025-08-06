Почти 70 нижегородцев получили вознаграждение за сообщения о пьяных водителях

Летом 2025 года в Нижегородской области запустили мощный механизм борьбы с нетрезвыми водителями. С 16 июня вступило в силу постановление регионального правительства, увеличившее вознаграждение гражданам за сообщения о пьяных автомобилистах с двух тысяч до пяти тысяч рублей. Эта мера стала катализатором активности: всего за полтора месяца (с 16 июня по 2 августа) на телефон «112» поступило 352 звонка о нарушителях, причем 69 сообщений подтвердились — водители действительно находились за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что повышенные выплаты создали действенный стимул для граждан, превратив их в союзников полиции. Если за весь 2025 год до июня было зафиксировано 310 подтвержденных случаев (из 1 384 звонков), то после повышения вознаграждения эффективность выросла кратно: почти 20% обращений стали результативными. Это доказывает, что материальная мотивация резко усилила качество информации, поступающей от населения.

Последствия нововведения уже изменили дорожную ситуацию. Благодаря оперативным сообщениям удалось оперативно выявлять и задерживать десятки водителей, представлявших угрозу для других участников движения. Система доказала свою прозрачность: вознаграждение выплачивается только после подтверждения факта и оформления протокола. При этом рост числа звонков не привел к ложным доносам — процент подтверждений остался высоким, что свидетельствует об ответственности граждан.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель удивил сотрудников ДПС номерами на машине.