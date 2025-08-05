Пьяный водитель удивил сотрудников ДПС номерами на машине
Пьяный салехардец попался на машине с номерами, купленными на маркетплейсе
Фото: [Инспектор ДПС в Клину/Медиасток.рф]
В Салехарде сотрудники ДПС задержали водителя, который умудрился нарушить сразу два серьезных правила. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», мужчина смог удивить правоохранителей.
Молодой человек находился за рулем автомобиля Honda в состоянии алкогольного опьянения — медицинское освидетельствование показало 0,70 мг/л в крови. Но это оказалось не единственным сюрпризом для инспекторов.
При проверке документов выяснилось, что регистрационные номера на машине поддельные. Как пояснил нарушитель, оригинальные знаки были утеряны и он просто купил новые на одном из популярных маркетплейсов.
Теперь мужчине придется отвечать не только за пьяную езду, но и за использование фальшивых госномеров.
Ранее сообщалось, что иномарка перевернулась во время экстремальной погони полиции.