Пьяный водитель удивил сотрудников ДПС номерами на машине

В Салехарде сотрудники ДПС задержали водителя, который умудрился нарушить сразу два серьезных правила. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», мужчина смог удивить правоохранителей.

Молодой человек находился за рулем автомобиля Honda в состоянии алкогольного опьянения — медицинское освидетельствование показало 0,70 мг/л в крови. Но это оказалось не единственным сюрпризом для инспекторов.

При проверке документов выяснилось, что регистрационные номера на машине поддельные. Как пояснил нарушитель, оригинальные знаки были утеряны и он просто купил новые на одном из популярных маркетплейсов.

Теперь мужчине придется отвечать не только за пьяную езду, но и за использование фальшивых госномеров.

Ранее сообщалось, что иномарка перевернулась во время экстремальной погони полиции.