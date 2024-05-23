Почти 70 уроженцев стран ближнего зарубежья оштрафовали в подмосковном Одинцово

Сотрудники Отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции проверили в деревне Лайково Одинцовского городского округа общежитие, производственные и складские комплексы для того, чтобы пресечь возможные нарушения миграционного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в результате данного рейда на 69 уроженцев стран ближнего зарубежья полицейскими составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ. Примечательно, что также на каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление организаторов незаконной миграции.

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