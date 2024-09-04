Почти 800 человек эвакуировали в Подмосковье из-за ложного сообщения о минировании школы и гостиницы

Неизвестные сообщили об угрозе взрыв в школе и гостинице в Подмосковье, данные о минировании оказались ложными, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Оба инцидента произошли накануне. В общей сложности было эвакуировано 796 человек, включая 750 детей, уточнили в главке.

Объекты обследовали кинологические расчеты. Взрывоопасных веществ не обнаружено. К проверочным мероприятиям привлекали свыше двадцати человек и десять единиц техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье участвует в оказании помощи жителям Курской области.