Почти 800 человек эвакуировали в Подмосковье из-за ложного сообщения о минировании школы и гостиницы
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Неизвестные сообщили об угрозе взрыв в школе и гостинице в Подмосковье, данные о минировании оказались ложными, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Оба инцидента произошли накануне. В общей сложности было эвакуировано 796 человек, включая 750 детей, уточнили в главке.
Объекты обследовали кинологические расчеты. Взрывоопасных веществ не обнаружено. К проверочным мероприятиям привлекали свыше двадцати человек и десять единиц техники.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье участвует в оказании помощи жителям Курской области.