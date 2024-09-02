Почти 90% жителей Нижегородской области считают необходимостью ограничение скорости самокатов

Около 90% жителей Нижнего Новгорода считают необходимым ограничить скорость самокатов. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на итоги опроса SuperJob.

Уточняется, что против подобных мер выступили всего 4% опрошенных, а еще 9% не смогли определиться с ответом.

Отмечается, что также более 80% жителей столицы приветствуют такое нововведение, также более 40% выступили за расширение числа зон замедления скорости, а 40% — за полный запрет на их использование. Кроме того, более 80% жителей Казани, Челябинска и Санкт-Петербурга считают необходимым ограничить скорость электросамокатов.

Ранее сообщалось, что свыше 700 штрафов выписали за катание на самокатах в Нижнем Новгороде с начала года.