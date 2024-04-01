Почти два килограмма наркотиков изъяли полицейские у водителя в Кашире

Подмосковные полицейские изъяли у 41-летнего водителя иномарки почти два килограмма наркотиков, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники ДПС остановили на трассе «Дон» в Кашире автомобиль, при досмотре которого и были обнаружены наркотические средства. Свертки и пакеты находились в сумке и рюкзаке.

По результатам химического исследования выяснилось, что мужчина перевозил свыше килограмма мефедрона, около 200 граммов МДМА и около 500 граммов метилэфедрона.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что у водителя в Луховицах изъяли более 250 свертков с наркотиками.