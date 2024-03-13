Свыше 250 свертков с наркотиками изъяли полицейские у водителя в Луховицах

Подмосковные полицейские изъяли у гражданина одной из стран Средней Азии 253 свертка с наркотиками, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчину 1997 года рождения остановили на трассе «Урал» в Луховицах. При беседе с сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля сильно нервничал. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Свертки с порошкообразным содержимым обнаружили при осмотре машины. Экспертиза выяснила, что в одном из пакетов был героин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Подмосковье трех граждан Армении, которые организовали на территории региона производство синтетических наркотиков.