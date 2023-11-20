Почти два миллиона жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома

Почти два миллиона жителей Газы уехали из своих домов, сообщает гуманитарное управление ООН, пишет РИА Новости. Речь идет об 1,7 миллионов человек, вынужденно покинувших территорию.

Эти лица стали внутренне перемещенными, из них почти 900 тысяч находятся в убежищах БАПОР (это агентство ООН) – там оказывается помощь беженцам и организуются все необходимые работы.

При этом уточняется, что в убежищах БАПОР сейчас наблюдается проблема – людей, нуждающихся в укрытии, настолько много, что они просто переполняют пункты, а те, в свою очередь, должны как-то принимать тех, кто только прибывает.