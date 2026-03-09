Почти две тысячи беспилотников перехвачены над Россией за неделю

За последнюю неделю российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили не менее 1999 беспилотных летательных аппаратов. Такие данные приводит РИА Новости , проанализировав информацию Министерства обороны России.

Наиболее интенсивные атаки были зафиксированы 2 и 5 марта. В эти дни средства ПВО России уничтожили 679 и 410 беспилотников соответственно.

По данным ведомства, основная часть попыток атак пришлась на европейскую часть страны. Именно там системы противовоздушной обороны чаще всего фиксировали и ликвидировали воздушные цели.

В период с 23 февраля по 1 марта российские силы ПВО также отражали масштабные атаки беспилотников. За ту неделю, согласно опубликованным данным, было уничтожено не менее 1900 дронов.

Ранее сообщалось, что несколько регионов России подверглись атаке беспилотников.