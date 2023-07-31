Почти двести шестьдесят административных протоколов составлено на иностранных граждан в подмосковной Истре
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Сотрудники полиции в течение недели проводили проверку различных объектов в Истре с целью выявления и пресечения незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что в результате рейда по информационным учетным базам проверено более 700 иностранных граждан. Всего в ходе операции было составлено 259 административных протоколов.
При этом почти 160 из них выдали за нарушение правил въезда и незаконное осуществление трудовой деятельности. На каждого из них наложен штраф в размере пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.
Ранее стало известно, что Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту отравления в столовой одного из предприятий в Красногорске.