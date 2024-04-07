Почти на 30 см поднялся уровень реки Урал в Оренбурге за сутки

По информации администрации Оренбурга, уровень реки Урал за прошедшие сутки поднялся примерно на 30 см. Об этом сообщается в аккаунте одной из соцсетей.

Добавляется, что на данный момент подтоплено свыше 1,3 тыс. домовладений, около 1,8 тыс. участков в СНТ, которые находятся в пойме реки.

Прибывший в регион глава МЧС России Александр Куренков оценил ситуацию и заявил, что сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий масштабного паводка в Орске Оренбургской области, хватает.

По его мнению, в настоящее время самая трудная ситуация наблюдается в Ленинском районе и районе Старого города, где жители и спасатели могут лишь на лодках, а глубина воды в этих местах достигает двух метров.

Министр подчеркнул, что спасательные лодки курсируют регулярно и перевозят людей с личными вещами.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области паводком отрезаны свыше 150 населенных пунктов. Кроме того, наводнение стало самым мощным за последний век в Орске. Свыше 4,4 тыс. эвакуировано, работы по эвакуации жителей продолжаются.